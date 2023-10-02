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أصبحت ذات تأثير عالمي كبير

حجم ثروة تايلور سويفت يفوق اقتصاد 50 دولة

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
حجم ثروة تايلور سويفت يفوق اقتصاد 50 دولة
المواطن - فريق التحرير

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أصبحت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت، ظاهرة واسعة الانتشار عالميًّا؛ بسبب التأثير الكبير الذي أصبحت تتمتع به في عالم التواصل الاجتماعي، علاوة على الأرباح الكبيرة التي تحققها النجمة.

دولة تايلور سويفت

وتناولت صحيفة الجارديان البريطانية ظاهرة الانتشار واسع النطاق لسويفت، والتي أصبحت مثالًا يدلل على مدى ما تتمتع به تايلور على شبكات التواصل الاجتماعي بمنشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نجحت من خلاله في اجتذاب 35000 ألف مصوت في يوم واحد، مما يدل على تأثيرها الشديد على متابعيها عبر هذا التطبيق.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجمة الغناء المشهورة أظهرت أداءً بارعًا في الوصول به إلى مستوى غير مسبوق من النمو مقارنة بغيرها من المشاهير والشخصيات العامة المعروفة عالميًّا. فأينما تخطو تايلور سويفت، تحقق الشركات نموًّا كبيرًا مثلما حدث عندما أحيت ثلاث حفلات في شيكاغو فانتعشت السياحة، وفقًا لتصريحات حاكم ولاية إلينوي الأمريكية. وعندما ترددت أخبار عن مواعدتها للاعب كرة القدم الأمريكي المشهور ترافيس كيلس، ارتفعت مبيعات قميص اللاعب الذي يحمل اسمه بنسبة 400%.

أرباح تايلور سويفت

ودفع هذا النمو الهائل في أرباح الأعمال التي ترتبط بنجمة البوب رئيس أحد الشركات الكبرى العاملة في أبحاث السوق إلى أن يؤكد أن اقتصاد تايلور سويفت يفوق في حجمه اقتصاد 50 دولة، وأن ولاء جماهيرها لها يقترب من الولاء لتاج ملكي من حيث أعداد المعجبين.

وحذرت صحيفة “الجارديان” من أن اقتصاد الشهرة غالبًا ما يكون أسرع انهيارًا من الاقتصادات التي يقودها أكثر الزعماء استبدادًا على مستوى العالم. فهناك عدد قليل جدًّا من نجوم الموسيقى والفنون يحققون ثروات هائلة في حين تلازم الخسائر السواد الأعظم من الفنانين الذين يحتاجون لتحقيق النجاح إلى ستة ملايين استماع لأغنياتهم، وهو ما يعادل في قيمته المالية قيمة الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة لعام كامل. لكن تركز الثروات في أيدي عدد قليل من الأشخاص يجعل الاقتصاد هشًّا، مما يؤدي إلى انهياره بسهولة.

اقتصادات الشهرة

وأشار المقال إلى أن الخطورة تزداد فيما يتعلق بإمكانية انهيار اقتصادات الشهرة عندما نضع في الاعتبار أن 1% فقط من المغنين يحصلون على 90% من أرباح القطاع، وهو ما ينطبق على قطاعي الرياضة والفنون الأخرى. وبعد أن أصبحت تلك القطاعات أكثر انتشارًا على مستوى العالم، يتفاقم خطر انهيار تلك القطاعات؛ نظرًا لعدم وجود طبقة متوسطة بها.

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