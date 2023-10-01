حرائق أستراليا تخرج عن السيطرة وإجلاء مئات السكان

أدت حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة إلى إجلاء مئات السكان والسياح في المناطق الريفية بجنوب شرق أستراليا، اليوم الأحد، مع تعرض البلاد لموجة حارة. كما دفعت درجات الحرارة المرتفعة المسؤولين إلى إصدار حظر على إشعال الحرائق في مساحات واسعة من ولاية نيو ساوث ويلز.

إجلاء مئات السكان

وأمر المسؤولون في أستراليا بإجلاء مئات الأشخاص في أربع بلدات في جيبسلاند، وهي منطقة من المتنزهات الوطنية المشهورة لدى السياح، على بعد حوالي 320 كيلومترًا شرق عاصمة الولاية ملبورن؛ بسبب خروج النيران عن السيطرة. بالإضافة إلى أنه تم إجلاء سكان ثلاث بلدات أخرى والمناطق المحيطة بها.

وفي سيدني شمالًا، وصلت درجات الحرارة إلى 35,5 درجة، وهو اليوم الأشد حرًّا الذي يسجل في أكتوبر منذ عام 2019.

مشاهد مفزعة

وقال روب سوندرز، أحد سكان بلدة برياغولونغ، والذي رأى ألسنة اللهب تصل إلى منزله، لهيئة الإذاعة العامة ABC: “شاهدت خزان المياه الرئيسي، والخزانات البلاستيكية تذوب”. “وأضاف: “اشتعلت النيران في مقطورة العربة والأجزاء والقطع، كما أن منزلي المصنوع من الطوب الطيني والخشب الخام، اشتعلت النيران في أحد أعمدة الشرفة الخاصة بي.”

قال أحد سكان بلدة برياغولونغ: “لقد حان الوقت بالنسبة لي للرحيل”. وتشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، بينما قالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية: إن درجات الحرارة ستصل إلى 12 درجة مئوية فوق المتوسط في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تشهد سيدني 36 درجة مئوية.

درجات حرارة قياسية

وبلغت درجة الحرارة في مطار كينجسفورد سميث في سيدني 34.6 درجة مئوية، أي أكثر من 11 درجة فوق متوسط درجة الحرارة القصوى في أكتوبر.

وفي وقت لاحق من اليوم، وصلت درجات الحرارة في سيدني إلى 35.5 درجة مئوية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس، وهو أحر يوم في أكتوبر منذ عام 2019. وكان أحر يوم في أكتوبر على الإطلاق هو 38.2 درجة مئوية في عام 2004. وقال أنجوس هاينز، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية، لوكالة فرانس برس: “دجات الحرارة تصل بالقرب من الأرقام القياسية في اليوم الأول من الشهر، فهذا أمر غير معتاد بالتأكيد”.

إعلان حالة الطوارئ

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد بالفعل موسم حرائق غابات شديد الخطورة في أعقاب بداية ظاهرة النينيو المناخية التي تتبع عادةً الأحداث الكارثية مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف. فيما أعلن وزير خدمات الطوارئ في الدولة جهاد ديب عن بداية فترة خطر رسمية لحرائق الغابات وسط مما يزيد من خطر الأسبوع المقبل.

وقال ديب، بحسب ما نقلت عنه رويترز: ليس الجو حارًّا فحسب، بل إنه جاف ورياح، وهذه الظروف مجتمعة هي العاصفة المثالية”. وفي الوقت نفسه، أصدر مسؤولو الإطفاء يوم الأحد تسعة قرارات حظر إشعال كاملة في أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز لتقليل فرص اندلاع حرائق الغابات. يأتي ذلك بعد أن شهدت البلاد حرائق غابات كارثية في 2019- 2020، والتي أطلق عليها اسم “الصيف الأسود” حيث دمرت الحرائق مساحة بحجم تركيا وقتلت أكثر من 30 شخصًا.