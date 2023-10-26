حساب المواطن: القروض العقارية لا تؤثر على استحقاق الدعم

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أكد برنامج حساب المواطن، أن الحصول على القرض العقاري لا يؤثر على استحقاق الدعم.
وأوضح البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين رداً على استفسار بهذا الشأن،: “لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم”.
وكان برنامج حساب المواطن، قد أوضح أن خطوات معرفة الاستحقاق تتم كالتالي:
– قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج ثم اضغط على الحاسبة التقديرية من وجهة الموقع
– املأ الحقول المطلوبة لتظهر لك نتائج الاستحقاق بشكل مباشر
وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، وفي حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية تتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.