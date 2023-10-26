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يجب استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم

حساب المواطن: القروض العقارية لا تؤثر على استحقاق الدعم

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
حساب المواطن: القروض العقارية لا تؤثر على استحقاق الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أن الحصول على القرض العقاري لا يؤثر على استحقاق الدعم.

وأوضح البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين رداً على استفسار بهذا الشأن،: “لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم”.

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خطوات معرفة الاستحقاق

وكان برنامج حساب المواطن، قد أوضح أن خطوات معرفة الاستحقاق تتم كالتالي:

– قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج ثم اضغط على الحاسبة التقديرية من وجهة الموقع

– املأ الحقول المطلوبة لتظهر لك نتائج الاستحقاق بشكل مباشر

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، وفي حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية تتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.

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