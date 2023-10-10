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بعد إيداع الدفعة 71 من الدعم

حساب المواطن : تغير مقدار الدعم بسبب المحددات الجديدة

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
حساب المواطن : تغير مقدار الدعم بسبب المحددات الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن سبب التغير في مقدار الدعم بالنسبة لبعض الأسر المستفيدة من الدفعة 71 التي تم إيداعها اليوم الثلاثاء.

تغير مقدار الدعم

وتلقت خدمة المستفيدين استفسارات من عدة مستفيدين حول سبب النقص في مبلغ الدعم خلال الدفعة الأخيرة حيث قالت : إن التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها.

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ودعا البرنامج المستفيدون إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

محددات حساب المواطن

وكان البرنامج أقر أمس عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي:

  1. تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا ).
  2. إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال.
  3. تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

ضمان وصول الدعم

وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

وتم تطبيق الضوابط والمحددات الجديدة اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي صدرت لها نتائج الأهلية قبل يومين، حيث تم اليوم إيداع مخصص الدعم في حسابات المستفيدين وفق المحددات الجديدة.

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