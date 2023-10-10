حساب المواطن : تغير مقدار الدعم بسبب المحددات الجديدة

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كشف برنامج حساب المواطن عن سبب التغير في مقدار الدعم بالنسبة لبعض الأسر المستفيدة من الدفعة 71 التي تم إيداعها اليوم الثلاثاء.
وتلقت خدمة المستفيدين استفسارات من عدة مستفيدين حول سبب النقص في مبلغ الدعم خلال الدفعة الأخيرة حيث قالت : إن التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها.
ودعا البرنامج المستفيدون إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وكان البرنامج أقر أمس عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي:
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
وتم تطبيق الضوابط والمحددات الجديدة اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي صدرت لها نتائج الأهلية قبل يومين، حيث تم اليوم إيداع مخصص الدعم في حسابات المستفيدين وفق المحددات الجديدة.