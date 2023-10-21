حساب المواطن يذكر بالمعايير الجديدة: استعملوا حاسبة الدعم

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دعا حساب المواطن الراغبين في الاستعلام عن مبلغ الدعم باستعمال حاسبة الدعم التقديرية على البوابة الإلكترونية.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من رب أسرة مكونة من 4 أشخاص ودخلهم 18.300 ريال ويسأل عن مدى استحقاقه للدعم، حيث ردت بالقول : يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية:
وذلك بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من 6 أفراد (العائل وتابعَينِ بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18) ولمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة
وكان البرنامج أقر مؤخرًا عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي: