حساب المواطن يذكر بالمعايير الجديدة: استعملوا حاسبة الدعم

دعا حساب المواطن الراغبين في الاستعلام عن مبلغ الدعم باستعمال حاسبة الدعم التقديرية على البوابة الإلكترونية.

حاسبة الدعم التقديرية

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من رب أسرة مكونة من 4 أشخاص ودخلهم 18.300 ريال ويسأل عن مدى استحقاقه للدعم، حيث ردت بالقول : يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية:

إجمالي دخل الأسرة

عدد التابعين

التركيب العمري للتابعين.

وذلك بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من 6 أفراد (العائل وتابعَينِ بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18) ولمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة

محددات حساب المواطن

وكان البرنامج أقر مؤخرًا عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي:

تعديل الحد الأعلى للدعم إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال. تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

دعم أكتوبر 2023

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق، إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.