حساب المواطن يرد على مستفيد دخله 19 ألف ريال شهريًا

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جدد حساب المواطن التأكيد على معايير صرف الاستحقاق الفعلي للمستفيدين من البرنامج وفق المحددات الجديدة للبرنامج.
وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال من شخص لديه أسرة مكونة من 6 أفراد وإجمالي الدخل الشهري 19 ألف ريال حول مبلغ الدعم: يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية:
وأضاف أنه لمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية على الرابط.
وكان البرنامج أقر مؤخرًا عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي: