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معايير صرف الاستحقاق وفق المحددات الجديدة

حساب المواطن يرد على مستفيد دخله 19 ألف ريال شهريًا

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
حساب المواطن يرد على مستفيد دخله 19 ألف ريال شهريًا
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على معايير صرف الاستحقاق الفعلي للمستفيدين من البرنامج وفق المحددات الجديدة للبرنامج.

معايير صرف الاستحقاق

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال من شخص لديه أسرة مكونة من 6 أفراد وإجمالي الدخل الشهري 19 ألف ريال حول مبلغ الدعم: يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية:

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  • إجمالي دخل الأسرة
  • عدد التابعين وأعمارهم
  • لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد (العائل و2 تابعين بسن 18 أو أكثر و3 تابعين أقل من 18 عاماً).

وأضاف أنه لمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية على الرابط.

محددات حساب المواطن

وكان البرنامج أقر مؤخرًا عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي:

  1. تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا ).
  2. إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال.
  3. تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

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