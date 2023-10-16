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حساب المواطن : 4 خطوات للاعتراض على الدعم

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
حساب المواطن : 4 خطوات للاعتراض على الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أتاح حساب المواطن إمكانية التقديم باعتراض على مبلغ الدعم في الدفعة 71 استحقاق شهر أكتوبر الجاري ويستمر التقديم على مدار 90 يومًا وفقًا لقواعد تقديم الاعتراضات المالية.

الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

وأشارت خدمة المستفيدين إلى أن الاعتراض المالي يتم من خلال الدفعات المالية بحسب الخطوات التالية :

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  • الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
  • الانتقال إلى الدفعات المالية.
  • اختر نوع الاعتراض دفعة ناقصة أو صفر.
  • الضغط على تقديم اعتراض.

اعتراض الأهلية

ومن جهة أخرى أفادت خدمة المستفيدين أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال دراسة الأهلية ثم الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل ومن ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

محددات الدعم

وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.

 

اعتراض حساب المواطن

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