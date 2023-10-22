حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري المحترفين

اقتحم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسين القحطاني قائمة الـ100 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد مشاركته ضد الطائي.

حسين القحطاني يخوض مباراته الـ100

وشارك حسين القحطاني بشكل أساسي في مباراة الشباب ضد الطائي، ونجح في تسجيل هدف خلال مباراته رقم 100 بالدوري السعودي للمحترفين، ويقود الليوث لاستعادة نغمة الانتصارات.

وبدأ حسين القحطاني صاحب الـ28 عامًا، مشواره في الدوري السعودي للمحترفين مع الفيصلي، حيث خاض 11 مباراة معه، ولعب 89 لقاء بقميص الشباب، ونجح خلالهم في تسجيل 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

فوز الشباب ضد الطائي

ولعب الشباب ضد الطائي بالأمس على ملعب الليوث، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد في أول لقاء تحت قيادة الكرواتي إيغور بيسكان.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط، ليتواجد في المركز السادس عشر.