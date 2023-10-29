Icon

فوائد لن تتوقعها لتناول الألياف وشاي الأعشاب Icon أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة Icon لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي Icon تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان Icon أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة Icon التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم Icon قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط Icon لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة Icon موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حاولوا اقتحام الطائرة التابعة لشركة الطيران

حشود تقتحم مطارًا روسيًّا احتجاجًا على رحلة قادمة من إسرائيل

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
حشود تقتحم مطارًا روسيًّا احتجاجًا على رحلة قادمة من إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكرت وكالات أنباء روسية ووسائل التواصل الاجتماعي أن مئات الأشخاص اقتحموا، اليوم الأحد، المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية؛ احتجاجًا على هبوط طائرة قادمة من تل أبيب.

وأغلقت السلطات المطار في محج قلعة، عاصمة المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وتوجهت الشرطة إلى المنشأة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

قد يهمّك أيضاً
السديس: تعظيم فضيلة يوم الجمعة وإيصال خطبة مترجمة للعالم

السديس: تعظيم فضيلة يوم الجمعة وإيصال خطبة مترجمة للعالم

ارتفاع الخسائر الفصلية لـ ينساب إلى 161 مليون ريال بنسبة 164%

ارتفاع الخسائر الفصلية لـ ينساب إلى 161 مليون ريال بنسبة 164%

معاداة للسامية

وذكرت تقارير إخبارية روسية أن المحتجين كانوا يرددون شعارات معادية للسامية وحاولوا اقتحام الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية (ريد وينغز) التي وصلت من تل أبيب.

وأظهر مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الحشود وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية.

من جانبها، حضّت إسرائيل روسيا على “حماية” رعاياها بعد حادثة الاقتحام.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن “إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا

السعودية اليوم
ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا
الرياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان...

الرياضة
طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد الصناعي برفحاء
السعودية اليوم

طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد...

السعودية اليوم
برنامج ريف: 9 قطاعات وأنشطة مدعومة في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

برنامج ريف: 9 قطاعات وأنشطة مدعومة في...

السعودية اليوم
ديميرال يخضع لجراحة في الركبة
آخر الاخبار

ديميرال يخضع لجراحة في الركبة

آخر الاخبار
الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح لاستضافة مونديال 2034
آخر الاخبار

الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح...

آخر الاخبار
تعطيل خرائط غوغل وآبل في إسرائيل وغزة
تكنولوجيا

تعطيل خرائط غوغل وآبل في إسرائيل وغزة

تكنولوجيا
منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية
الرياضة

منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية

الرياضة