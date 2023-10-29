حشود تقتحم مطارًا روسيًّا احتجاجًا على رحلة قادمة من إسرائيل

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ذكرت وكالات أنباء روسية ووسائل التواصل الاجتماعي أن مئات الأشخاص اقتحموا، اليوم الأحد، المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية؛ احتجاجًا على هبوط طائرة قادمة من تل أبيب.
وأغلقت السلطات المطار في محج قلعة، عاصمة المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وتوجهت الشرطة إلى المنشأة، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وذكرت تقارير إخبارية روسية أن المحتجين كانوا يرددون شعارات معادية للسامية وحاولوا اقتحام الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية (ريد وينغز) التي وصلت من تل أبيب.
وأظهر مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الحشود وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية.
من جانبها، حضّت إسرائيل روسيا على “حماية” رعاياها بعد حادثة الاقتحام.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن “إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين”.
In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE
— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023