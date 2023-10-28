حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر

شهدت مباراة الفيحاء ضد النصر حضورًا جماهيريًا قليلًا وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب التقارير فإن عدد الجماهير التي كانت حاضرة في المباراة وصل إلى 5300 مشجع حيث أُقيمت المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الفيحاء ضد النصر

وكان الشوط الأول من المباراة، شهد تعادلًا سلبيًا بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني، سجل النجم البرازيلي تاليسكا هدفين في الدقيقتين الـ 50 والـ61، ثم قلص اللاعب حسين الشويش الفارق لنادي الفيحاء بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ66.

وسجل البرتغالي أوتافيو الهدف الثالث لنادي النصر في الدقيقة الـ74.

يذكر أنه بعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 25 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وسيواجه النصر، فريق الخليج في الجولة الـ12 يوم 4 نوفمبر المقبل، بينما يلعب الفيحاء ضد الطائي يوم 3 نوفمبر.

وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي، اليوم بلقاء بين الاتفاق والوحدة.