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مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات الأليفة والنادرة

حضور واسع في أول أيام افتتاح لحديقة الحيوانات المغلقة في جدة

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
حضور واسع في أول أيام افتتاح لحديقة الحيوانات المغلقة في جدة
المواطن - فريق التحرير

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شهد افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 حضوراً واسعاً من العائلات والأفراد الذين استمتعوا بأجواء الغابة من خلال التفاعل مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات الأليفة والنادرة، وكذلك أنواع الطيور المختلفة والزواحف من مختلف أنحاء العالم، وذلك تحت سقف واحد في حديقة مغلقة ومكيّفة.

أهم مناطق التقويم

واستقبلت منطقة الفعاليات الترفيهية الجديدة، التي تعد من أهم مناطق التقويم في الفترة المقبلة، في أول أيام افتتاحها أعداداً كبيرة من الأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة من محبي الحيوانات، من الساعة 4 إلى 11 مساءً، حيث ستستمر على مدى 45 يوماً في الفترة من 3 أكتوبر الجاري إلى 16 نوفمبر المقبل.

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تجربة فريدة

وعاش زوار حديقة الحيوانات المغلقة وسط مدينة جدة تجربة فريدة من المتعة والترفيه، من خلال 10 مناطق رئيسية بالحديقة، وهي: الفلامنجو، منطقة الزواحف، الطيور، السلاحف، حديقة الأرنب العملاق، بيت الليمور، السرقاط، النيص، لوكلاند، وحديقة الألدابرا.

واستمتع الزوار بعدد من العروض، التي تناسب الأذواق والأعمار كافة ضمن باقة من الخدمات المتكاملة؛ كعرض السفاري، والزرافة، والسلاحف، والفرقة الموسيقية، وكذلك عرض الفلامنجو، إضافة إلى تخصيص منطقة لألعاب الذكاء الترفيهية للأطفال والشباب، ومنطقة خاصة للمقاهي والمطاعم المتنوعة.

وتتيح إدارة تقويم فعاليات جدة للجمهور إمكانية حجز التذاكر لزيارة حديقة الحيوانات المغلقة عبر الرابط: (هنا الرابط).

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