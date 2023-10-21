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بعد تراجع النتائج أول 4 مباريات

حقيقة إقالة مانشيني من تدريب الأخضر

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
حقيقة إقالة مانشيني من تدريب الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن مستقبل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مانشيني مستمر مع الأخضر

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد عن تعاقده مع مانشيني لتدريب الأخضر حتى عام 2027، وذلك بعد تقديمه لاستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول، وقاد الصقور في 4 مباريات حتى الآن.

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روبرتو مانشيني مدربا للأخضر
المدرب الإيطالي بعد التوقيع – المصدر @SaudiNT

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، أنه على الرغم من الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، إلا أن منصب المدرب الإيطالي مع المنتخب السعودي ليس في خطر.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، إلى أن مانشيني يحظى بثقة كاملة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيواصل العمل للتحضير لمباريات تصفيات كأس العالم المقرر في نوفمبر.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @SaudiNT

الانتصارات تغيب عن المنتخب السعودي

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسيرته مع المدرب الإيطالي بمعسكر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، شهر سبتمبر الماضي، وخسر أمام كوستاريكا بنتيجة 3\1، وكوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وخاض الأخضر مع مانشيني معسكرًا في البرتغال، شهر أكتوبر الجاري، وتعادل أمام المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بنتيجة 2\2، وخسر ضد مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما أثار غضب الجماهير التي طالبت برحيله.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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