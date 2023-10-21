حقيقة إقالة مانشيني من تدريب الأخضر

أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن مستقبل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مانشيني مستمر مع الأخضر

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد عن تعاقده مع مانشيني لتدريب الأخضر حتى عام 2027، وذلك بعد تقديمه لاستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول، وقاد الصقور في 4 مباريات حتى الآن.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، أنه على الرغم من الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، إلا أن منصب المدرب الإيطالي مع المنتخب السعودي ليس في خطر.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، إلى أن مانشيني يحظى بثقة كاملة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيواصل العمل للتحضير لمباريات تصفيات كأس العالم المقرر في نوفمبر.

الانتصارات تغيب عن المنتخب السعودي

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسيرته مع المدرب الإيطالي بمعسكر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، شهر سبتمبر الماضي، وخسر أمام كوستاريكا بنتيجة 3\1، وكوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وخاض الأخضر مع مانشيني معسكرًا في البرتغال، شهر أكتوبر الجاري، وتعادل أمام المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بنتيجة 2\2، وخسر ضد مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما أثار غضب الجماهير التي طالبت برحيله.