حقيقة رغبة النصر في ضم ليونيل ميسي

تُخيم حالة من الغموض على مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع إنتر ميامي الأمريكي، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي.

النصر لا يريد ضم ميسي

وحسم الإعلامي علي الحربي هذه الأنباء، وأكد أن نادي النصر لا يُريد التعاقد مع ليونيل ميسي، مشددًا على أنه لم يدخل في أي مفاوضات معه.

وأضاف الحربي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء: “وما يُشاع حول ذلك غير صحيح نهائياً.. النصر مُكتفي بأسطورة كُرة القدم كريستيانو رونالدو“.

عروض أمام ليونيل ميسي

وأكدت تقارير إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن إنتر ميامي، واللعب على سبيل الإعارة لأي ناد، بعد فشل فريقه في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي، ليحصل على فترة راحة تصل لـ5 أشهر.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، أن أندية دوري روشن السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ميسي على سبيل الإعارة، حيث يُعد هدفًا رئيسيًا لهم، وذلك على الرغم من عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن نادي برشلونة قد يضم ليونيل ميسي على سبيل الإعارة من يناير وحتى نهاية موسم 2023\ 2024، ثم يعود لفريق إنتر ميامي الأمريكي مجددًا.