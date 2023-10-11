حقيقة رغبة النصر في ضم ليونيل ميسي السعودية تنضم إلى عضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه الأخضر يتألق أمام منتخبات غرب إفريقيا الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد الهلال سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية لـ 2.4 مليون سهم 6 أسباب لـ انحراف السيارة على الطريق نائب أمير الرياض يكرّم رجال أمن أحبطوا سرقة سيارة نقل أموال سوق النفط العالمية في حالة ترقب للصراع بين إسرائيل وفلسطين
تُخيم حالة من الغموض على مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع إنتر ميامي الأمريكي، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي.
وحسم الإعلامي علي الحربي هذه الأنباء، وأكد أن نادي النصر لا يُريد التعاقد مع ليونيل ميسي، مشددًا على أنه لم يدخل في أي مفاوضات معه.
وأضاف الحربي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء: “وما يُشاع حول ذلك غير صحيح نهائياً.. النصر مُكتفي بأسطورة كُرة القدم كريستيانو رونالدو“.
وأكدت تقارير إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن إنتر ميامي، واللعب على سبيل الإعارة لأي ناد، بعد فشل فريقه في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي، ليحصل على فترة راحة تصل لـ5 أشهر.
وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، أن أندية دوري روشن السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ميسي على سبيل الإعارة، حيث يُعد هدفًا رئيسيًا لهم، وذلك على الرغم من عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن نادي برشلونة قد يضم ليونيل ميسي على سبيل الإعارة من يناير وحتى نهاية موسم 2023\ 2024، ثم يعود لفريق إنتر ميامي الأمريكي مجددًا.