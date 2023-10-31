حمدالله يصالح جماهير الاتحاد ويقود العميد لربع نهائي كأس الملك

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لربع نهائي كأس الملك، وذلك بعد الفوز على فريق الفيحاء بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات دور الـ16.

المغربي عبدالرزاق حمدالله، افتتح التسجيل للعميد محرزًا الهدف الأول بالدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، سجل العميد ثنائية عبر كل من حمدالله وكريم بنزيما في الدقيقتين الـ88 والـ94.

ونجح المهاجم المغربي في مصالحة جماهيره في العميد بعد تراجع مستواه مؤخرًا.