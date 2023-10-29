خسارة الأهلي ضد صن داونز بهدف

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد صن داونز، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي بخسارة الفريق المصري بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي التي أُقيمت على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بشكل سريع، وضغط الفريق المصري، ولعب علي معلول عرضية أبعدها الدفاع.

وأطلق محمد مجدي أفشة تسديدة قوية، أمسكها الحارس عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يستحوذ صن داونز على اللعب بعد مرور أول ربع ساعة، وانفرد ثيمبا زواني بالمرمى، وفشل في السيطرة على الكرة عند الدقيقة 22.

وسدد أوبري موديبا كرة من ركلة حرة مباشرة، مرت فوق العارضة عند الدقيقة 28، وتألق محمد الشناوي وأبعد رأسية خوليسو موداو عند الدقيقة 30، واستمرت المحاولات دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل الأهلي ضد صن داونز.

خسارة الأهلي ضد صن داونز

وأطلق موديبا كرة قوية مرت بجوار القائم، واستمرت المحاولات، وسط خطورة من صن داونز، قبل أن ينجح ماسيكو في تسجيل الهدف الأول من تسديدة، فشل محمد الشناوي في التعامل معها.

وأهدر المدافع محمد عبدالمنعم فرصة خطيرة للتعادل عند الدقيقة 62، وأخطأ ويليامس، وكاد أن يُكلف فريقه هدفًا، إلا أن بيرسي تاو لم يستغل الفرصة عند الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بخسارة الأهلي ضد صن داونز في الدوري الإفريقي.