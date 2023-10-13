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خطيب المسجد الحرام يجهش بالبكاء: اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
خطيب المسجد الحرام يجهش بالبكاء: اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين
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المواطن - فريق التحرير

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أجهش خطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور أسامة خياط بالبكاء وهو يدعو الله أن يحرر المسجد الأقصى من يد اليهود وينصر المسلمين في فلسطين.

وقال الشيخ خياط خلال خطبة الجعة اليوم من المسجد الحرام باكيًا: اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين وكن معهم معينًا وظهيرًا ومؤيدًا.

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وأضاف: اللهم ارحم ضعفهم واكتب أجر الشهادة لقتلاهم.

وخلال خطبة الجمع حث الشيخ خياط المسلمين على أن يحسنوا الظن بالله ويتوكلوا عليه وهم متيقنون من استجابة الدعاء.

وأضاف : لا تيأسوا من رحمة الله وعليكم باللجوء إليه في حركاتكم وأفعالكم.

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: اتقوا الله عباد الله، فالعاقبة للتقوى، بها يبلغ المتقون أرفع المنازل، ويستجمعون الفضائل، ويستدفعون الغوائل: ( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَديدًا ، يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَد فازَ فَوزًا عَظيمًا)، عباد الله: إنه إذا كان الأدب: عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع أنواع الخطأ، وحيث أن الخطأ يعظم في حق كل عظيم من العظماء، ولا ريب أن الله تعالى هو أعظم العظماء كافة، بل هو العظيم وحده على الحقيقة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه واللفظ لهما، وابن ماجة في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم– قال: “قال الله عز وجل: الكِبرياءُ رِدائي، والعَظَمةُ إزاري، مَن نازَعَني واحِدًا منهما، قذَفتُه في النَّار”.

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