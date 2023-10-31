Icon

التعاون والوحدة يستهدفان الفوز الثاني في كأس الملك Icon أمطار غزيرة تغلق الشوارع في الدمام Icon تألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه Icon خلال أسبوعين.. طيران ناس يتسلم 4 طائرات إيرباص A320neo جديدة Icon الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام أبها Icon الأمير خالد الفيصل في أحدث ظهور له Icon حكام مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس الملك Icon جامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه Icon التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الاتفاق Icon حساب المواطن يوضح إجراءات التعامل مع حالة الأب غير المؤهل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رفع حجم أسطوله إلى 60 طائرة منها 4 عريضة البدن 330A

خلال أسبوعين.. طيران ناس يتسلم 4 طائرات إيرباص A320neo جديدة

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
خلال أسبوعين.. طيران ناس يتسلم 4 طائرات إيرباص A320neo جديدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، استلام 4 طائرات جديدة من طراز A320neo خلال الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر الجاري لعام 2023، وذلك ضمن خطة التوسع التي أطلقها تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

طائرات إيرباص A320neo جديدة

وباستلام الأربع طائرات الجديدة رفع طيران ناس عدد طائراته من طراز A320neo التي تعد الأكثر تقدماً والأكثر صداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم إلى 43 طائرة تمثل أكثر من 70% من أسطوله بما يعزز التزام من طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة، ليرتفع إجمالي حجم أسطوله إلى 60 طائرة منها 4 طائرات عريضة البدن من طراز إيرباص A330، مسجلاً نمواً بأكثر من 100٪ خلال العامين الماضيين.

قد يهمّك أيضاً
مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق

حساب المواطن : التسجيل كتابع لمن لا يملك مستندات الاستقلالية

حساب المواطن : التسجيل كتابع لمن لا يملك مستندات الاستقلالية

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا: “ان النمو المتسارع الذي يشهده أسطول طيران ناس خلال الفترة الماضية في ظل التحديات التي تشهدها الصناعة وسلاسل الإمداد يعكس موثوقية الشركة وعلاقتها الاستراتيجية مع أكبر مصنعي الطائرات بالعالم ومواصلة طيران ناس خططه في مضاعفة حجم الأسطول واستكمال استلام الطائرات الجديدة”.

طلبية شراء 120 طائرة

وقال المهنا ” سعداء باستلام 15 طائرة خلال 10 أشهر من إجمالي 19 طائرة A320neo من المقرر تسليمها في عام 2023، ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة إيرباص بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، وهو ما يؤكد التزامنا بتحقيق استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع عبر زيادة حجم أسطوله ومضاعفة السعة المقعدية وإطلاق وجهات ومسارات داخلية ودولية جديدة، وذلك بالتوازي مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية للمساهمة في ربط العالم بالمملكة”.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها في عصر ما بعد النفط
السعودية اليوم

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا

السعودية اليوم
موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية
السوق

موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة...

السوق
حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري المحترفين
آخر الاخبار

حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري...

آخر الاخبار
مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير
آخر الاخبار

مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير

آخر الاخبار
يوسف المناعي يصل إلى أبها
الرياضة

يوسف المناعي يصل إلى أبها

الرياضة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف