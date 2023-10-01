دوي انفجارات في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان

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أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في العاصمة التركية أنقرة قرب البرلمان والوزارات.
وأوضحت شبكة “سي إن إن ترك” أن دوي الانفجارات سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
وأشارت إلى أن أعداداً كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.
إغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في العاصمة التركية #أنقرة بعد سماع دوي انفجار #العربية pic.twitter.com/6dTyUF4ZNi
— العربية (@AlArabiya) October 1, 2023
وأوضحت أنه كانت “هناك طلقات نارية قبل سماع دوي الانفجار”.
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة “إكس” سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.
هذا ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى عن الحادث، وكان من المقرر أن يستأنف البرلمان أعماله، يوم الأحد، بعد العطلة الصيفية.
مراسل #العربية: انتشار أمني مكثف وسط #أنقرة بعد انفجار قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان pic.twitter.com/Oy2d3VNpMy
— العربية (@AlArabiya) October 1, 2023
رويترز: سماع دوي انفجار في العاصمة التركية #أنقرة قرب مقر البرلمان #العربية pic.twitter.com/g0uPLL3ROY
— العربية (@AlArabiya) October 1, 2023