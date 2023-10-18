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زار المحافظ وعدداً من الجهات الحكومية

رئيس الأمر بالمعروف بالدوادمي يفعّل البرامج التوعوية

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
رئيس الأمر بالمعروف بالدوادمي يفعّل البرامج التوعوية
المواطن - فريق التحرير

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زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي، الشيخ مشحن بن طنف العتيبي، محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، وذلك لتفعيل معرض “ولاء” المصمم لمعالجة مسائل مهمة في باب الولاية العامة، ونشر الوعي والتحذير من الغلو وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال وتوضيح أهمية الأمن الفكري وكيفية تحقيقه بأساليب حديثة.

كما زار “العتيبي” عدداً من الجهات الحكومية بالمحافظة، وذلك لتفعيل البرنامج الوقائي والتوعوي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، للتحذير من خطر المخدرات.

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