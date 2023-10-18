رئيس الأمر بالمعروف بالدوادمي يفعّل البرامج التوعوية

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زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي، الشيخ مشحن بن طنف العتيبي، محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، وذلك لتفعيل معرض “ولاء” المصمم لمعالجة مسائل مهمة في باب الولاية العامة، ونشر الوعي والتحذير من الغلو وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال وتوضيح أهمية الأمن الفكري وكيفية تحقيقه بأساليب حديثة.
كما زار “العتيبي” عدداً من الجهات الحكومية بالمحافظة، وذلك لتفعيل البرنامج الوقائي والتوعوي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، للتحذير من خطر المخدرات.