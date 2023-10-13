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رفض بشكل كامل المخطط الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني: الهجرة لن تتكرر

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
رئيس الوزراء الفلسطيني: الهجرة لن تتكرر
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتيه، الجمعة، أن اللجوء والهجرة الفلسطينية لن يتكررا، مشددًا على الرفض الكامل للمخطط الإسرائيلي في هذا السياق.

وأضاف إشتيه، خلال مؤتمر صحفي، أن “شعبنا ضحية احتلال واستيطان واعتداءات على مقدساتنا وظلم تاريخي منذ عقود، ونريد حلًّا عادلًا لقضيتنا”.

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وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن “الحصار على شعبنا في قطاع غزة والقدس وبقية المناطق سيولد الانفجار”، مضيفًا: “إسرائيل تريد إيجاد منطقة عازلة خالية من السكان في كل قطاع غزة وشعبنا لن يترك أرضه”.

ووجه الجيش الإسرائيلي الجمعة لسكان شمال القطاع أمرا بالإخلاء خلال 24 ساعة وسط ترجيحات عن وجود نية الهجوم البري لدى إسرائيل.

جريمة حرب

وقالت الجامعة العربية، الجمعة: إن النقل القسري لسكان غزة “جريمة حرب”، وذلك على خلفية توجيه الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لسكان منطقة شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ووجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خطابًا عاجلًا لأنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، طالب خلاله بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فورًا إلى جنوبه.

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