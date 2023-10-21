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بعد مُشاركته في القمة الخليجية ورابطة الآسيان

رئيس وزراء سنغافورة ينشر مقطع لقائه بـ ولي العهد على أنغام أغنية موسم الرياض

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
رئيس وزراء سنغافورة ينشر مقطع لقائه بـ ولي العهد على أنغام أغنية موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أصبحت أغنية موسم الرياض أيقونة عالمية، حيث وضعها رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ عبر حسابه بالإنستجرام على مقطع للقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومُشاركته في القمة الخليجية ورابطة الآسيان.

ووضع لي هسين لونغ أنغام أغنية موسم الرياض على لقطات زيارته للمملكة ولقائه بولي العهد، بحسب مقطع فيديو مصور لحسابه على إنستجرام، ومتداول على نطاق واسع.

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لقاء ولي العهد ولي هسين لونغ

وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل قبل يومين في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد، ورئيس وزراء سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية، فيما رحب الأمير محمد بن سلمان بـ لي هسين لونغ في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

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