رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية

تنطلق مساء اليوم مبادرة تعليم الباحة “تأهيل واجتياز” الرامية إلى تأهيل شاغلي الوظائف التعليمية لاجتياز اختبار الرخصة المهنية، ورفع جودة أداء المعلمين والمعلمات وتحسين قدراتهم ومهاراتهم التي تنفذها إدارة التدريب والابتعاث للبنين بالتعاون مع منصة “ميم”.

مبادرة تعليم الباحة

ويمكن التسجيل في المبادرة من خلال الدخول على موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ثم إدخال السجل المدني وكلمة المرور لمن سبق له التسجيل في الموقع.

أما بالنسبة لغير المسجلين فيمكنهم الدخول على الرابط ثم تعبئة الحقول المطلوبة بدقة واختيار مركز التدريب من قائمة المراكز المنتشرة في المنطقة.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر موقع قياس في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويتيح موقع قياس التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لمن هم على رأس العمل من الرجال، اعتبارًا من يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023م، فيما سيتاح التقديم لجميع المتقدمين من الرجال، يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023م.

أما تقديم النساء على رأس العمل فسيتاح من يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023م فيما سيتاح التقديم لجميع المتقدمات اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023م ويستمر التسجيل حتى 2024/1/24م.

ويتم التسجيل عبر موقع قياس على الإنترنت باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على كلمة أنا لست برنامج روبوت ثم تسجيل الدخول.