رسالة مفتوحة من صلاح الغيدان إلى الوزراء والمسؤولين: خليكم معنا

وجه الكاتب والإعلامي صلاح الغيدان رسالة مفتوحة إلى الوزراء والمسؤولين نقلها في ظهوره الإعلامي الأول في برنامجه “الشارع السعودي” المذاع على قناة السعودية.

تقدير عمل الوزراء

وقال الغيدان خلال حلقة الثلاثاء: إن دولتنا كبيرة وعظيمة مترامية الأطراف والوزراء مقدر عملهم والوزراء في المرحلة الحالية لا يعملون بالإنجاز بل بالإبداع، ولكن يجب على المبدع أن يؤمن أن عمله يجب أن يكون به جزء يكمله وهو الشارع السعودي الذي يبلغ عن الخلل.

وتابع: أي ملف له دور، وهنا دور الشارع السعودي (البرنامج)، الذي ينقل صوت الشارع السعودي، ولما نحكي معاكم ونقول تعالوا شاركوا معنا، وتقولون (والله لا نبغي هذا الكلام) يحز في النفس أنك جزء من العملية أو أنك خايف، وخليكم معنا ويدكم في يدنا؛ لأننا مستمرين طول السنة في مواضيع مثل هذه والمستفيد هو المواطن والمواطنة”.

ملف الصيادلة

واستكمل: “نؤمن أن الدولة عظيمة وأن رؤية 2030 عظيمة وصار عندنا ذكاء وإبداع ولكن تسمعون في حلقة اليوم مشاكل حصلت في الصيدليات وجنسيات أجنبية ما تبغى أن المواطن يدخل وقصص طويلة”. في إشارة إلى ما ناقشته حلقة اليوم من ملف الصيادلة وتوطين المهنة.