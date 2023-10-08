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ضمن للمرحلة الأولى من البرنامج

رسوم الأراضي البيضاء الدورة السابعة في مكة صدرت

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
رسوم الأراضي البيضاء الدورة السابعة في مكة صدرت
المواطن - فريق التحرير

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أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة مكة المكرمة لعام 1444 / 1445هــ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

الأراضي البيضاء

وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبينًا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع .
وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، مؤكدًا أن عدم تطوير الأرض أو السداد خلال المدة المحددة سيترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، موضحًا أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تُطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض.

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المرحلة الأولى

يُذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ بمجملها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض الرسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة.

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