رقم قياسي يطارده رونالدو بلقاء البوسنة ضد البرتغال

يطارد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة البوسنة ضد البرتغال غدًا رقمًا قياسيًّا، وذلك في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

رونالدو ثاني الهدافين

ويرغب رونالدو في إحراز هدفين غدًا في شباك البوسنة والهرسك، ليصل للهدف رقم 9 في تصفيات اليورو ويتساوى مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 9 أهداف حتى الآن في التصفيات.

رونالدو حاليًّا يتواجد في المركز الثاني في ترتيب هدافي تصفيات اليورو برصيد 7 أهداف وبفارق هدفين عن لوكاكو المتصدر.

وعزز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي على صعيد المشاركات الدولية، ووصل إلى مباراته رقم 200 بقميص البرتغال، ليتم تكريمه قبل لقاء سلوفاكيا ومنحه جائزة تقديرية، كما احتفلت به الجماهير، ورفعت لافتة تحمل عبارة “CR 200”.

وساهم كريستيانو رونالدو في تسجيل 46 هدفًا في عام 2023 سواء مع النصر أو المنتخب البرتغالي، وبواقع 31 مساهمة تهديفية ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهدف في النسخة الحالية بطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز كريستيانو رونالدو 6 أهداف في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، ليتوج بجائزة الهداف، ويقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد اللقب، بعد الفوز على نظيره الهلال في المباراة النهائية.

كما يُقدم رونالدو صاحب الـ38 عامًا، مستوى لافتًا مع المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم خلال منافسات عام 2023، حيث ساهم في تسجيل 8 أهداف، وقاده لخطف بطاقة التأهل رسميًا إلى “يورو 2024” قبل نهاية التصفيات.

البوسنة ضد البرتغال

وتنطلق مباراة البوسنة ضد البرتغال غدًا في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية حيث تُقام في البوسنة.