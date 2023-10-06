تصويبة كيسيه تمنح الأهلي التفوق ضد الاتحاد في الشوط الأول رواد السياحة يستهدف تدريب 100 ألف شاب وشابة فرانك كيسيه يفتتح التسجيل في ديربي جدة وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع 1000 طائرة درونز تقدم عرضًا ضوئيًّا في سماء معرض الصقور وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان موعد نهائي كوبا ليبرتادورس بين بوكا جونيورز وفلوميننسي بقعة منعدمة الجاذبية على الأرض! أفضل الأطعمة والمشروبات لمحاربة الإنفلونزا وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة
استعرضت وزارة السياحة، العديد من المعلومات بشأن برنامج رواد السياحة، أحد برامج أهلها، والذي يهدف إلى تدريب 100 ألف شاب وشابة، يعملون في القطاع السياحي.
ويهدف البرنامج بحسب السياحة على منصة إكس، إلى تزويد العاملين بالمهارات اللازمة للارتقاء في الوظائف السياحية، وتمكين الحاصلين عليها من الحصول على شهادة تدريبية معتمدة دوليًّا، في مجال السياحة داخل وخارج المملكة.
وتابعت أن المسارات التدريبية، جاءت كالتالي، مسار تدريب المهن القيادية، ومسار تدريب المهن الاحترافية والفنية، ومسار تدريب مهن الصفوف الأمامية.
وقالت الوزارة: إن مدة البرنامج التدريبي، من 3 أيام حتى 3 أسابيع، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويعمل في القطاع السياحي، بالإضافة إلى أن شروط الترشيح للبرامج الخارجية أن يكون صلاحية جواز المتقدم لا تقل عن 6 أشهر، وإجادة اللغة الإنجليزية للمرشحين للبرامج الخارجية.