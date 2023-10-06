رواد السياحة يستهدف تدريب 100 ألف شاب وشابة

استعرضت وزارة السياحة، العديد من المعلومات بشأن برنامج رواد السياحة، أحد برامج أهلها، والذي يهدف إلى تدريب 100 ألف شاب وشابة، يعملون في القطاع السياحي.

هدف البرنامج

ويهدف البرنامج بحسب السياحة على منصة إكس، إلى تزويد العاملين بالمهارات اللازمة للارتقاء في الوظائف السياحية، وتمكين الحاصلين عليها من الحصول على شهادة تدريبية معتمدة دوليًّا، في مجال السياحة داخل وخارج المملكة.

وتابعت أن المسارات التدريبية، جاءت كالتالي، مسار تدريب المهن القيادية، ومسار تدريب المهن الاحترافية والفنية، ومسار تدريب مهن الصفوف الأمامية.

مدة التدريب

وقالت الوزارة: إن مدة البرنامج التدريبي، من 3 أيام حتى 3 أسابيع، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويعمل في القطاع السياحي، بالإضافة إلى أن شروط الترشيح للبرامج الخارجية أن يكون صلاحية جواز المتقدم لا تقل عن 6 أشهر، وإجادة اللغة الإنجليزية للمرشحين للبرامج الخارجية.