رونالدو في الصدارة وحيدًا ومنافسة مشتعلة على وصافة الهدافين

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مع النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليُغرد منفردًا في صدارة الهدافين بعد مرور 8 جولات.
وواصل كريستيانو رونالدو التسجيل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمباراة السادسة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، ويُعزز تواجده في صدارة هدافي دوري روشن السعودي.
وخاض كريستيانو رونالدو 7 مباريات مع النصر في دوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي؛ ولم يُستبدل سوى مرة واحدة، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وقام بـ24 تسديدة على المرمى، واحتسب ركلة جزاء.
ويتنافس العديد من النجوم خلف كريستيانو رونالدو على المركز الثاني بقائمة هدافي دوري روشن السعودي، حيث تمكن 6 لاعبين من هز الشباك 6 مرات، وسط تمنيات بمواصلة التألق وتسجيل مزيد من الأهداف واللحاق به في الصدارة.
وشهدت الجولة الثامنة تألقًا لافتًا من مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وسجل هدفًا، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، بالتساوي مع زميليه البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري.
ونجح النجم السنغالي ساديو ماني في تسجيل 6 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالتساوي مع نجم الاتفاق، الفرنسي موسى ديمبيلي، ونجم الفتح، المغربي مراد باتنا.