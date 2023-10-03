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النجم البرتغالي هداف الدوري حتى الآن برصيد 10 أهداف

رونالدو وكاسترو الأفضل في دوري روشن عن سبتمبر

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
رونالدو وكاسترو الأفضل في دوري روشن عن سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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حصد كل من البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر ومواطنه كريستيانو رونالدو نجم أصفر الرياض جائزة الأفضل في دوري روشن عن شهر سبتمبر المنصرم.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري روشن عبر منصة ” إكس” أن رونالدو نال جائزة أفضل لاعب في سبتمبر كما يتواجد في صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 أهداف.

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كما نال كاسترو جائزة المدرب الأفضل في شهر سبتمبر بعد أن حقق معه العالمي 6 انتصارات متتالية في الدوري.

ترتيب النصر في دوري روشن

ويتواجد النصر حاليًا في المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة.

رونالدو وكاسترو - دوري روشن

مباريات الجولة التاسعة

وتُفتتح مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين بعد غد الخميس بإقامة 4 مباريات وهم ” ضمك ضد الحزم، الرياض ضد الشباب، التعاون ضد الطائي، الاتفاق ضد الفتح”.

وفي يوم الجمعة المقبل تُقام مباراتا ” النصر ضد أبها، الاتحاد ضد الأهلي”.

بينما تُختتم مباريات الجولة التاسعة السبت بإقامة 3 مباريات وهم ” الأخدود ضد الهلال، الخليج ضد الرائد، الوحدة ضد الفيحاء”.

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