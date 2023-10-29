رونالدو ومحرز وباتنا الأكثر صناعة للأهداف

شهدت منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف، ليتصدر القائمة 3 نجوم، وفي مقدمتهم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو ومحرز وباتنا في الصدارة

ويُعد نجم النصر، كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 6 تمريرات حاسمة، بعد صناعته للهدف الذي سجله زميله أندرسون تاليسكا أمام الحزم بالجولة الـ11.

وتساوى نجم الأهلي، الجزائري رياض محرز مع رونالدو في عدد التمريرات الحاسمة، بعد صناعته لهدف فريقه الوحيد أمام الهلال، كما رفع نجم الفتح، المغربي مراد باتنا عدد تمريراته إلى 6 أيضًا.

ونجح نجم التعاون، الإسباني ألفارو ميدران في صناعة 5 فرص، فيما قدم 4 تمريرات، كل من؛ كاراسكو “الشباب”، جوردان هندرسون “الاتفاق”، عبدالرحمن غريب “النصر”، فيصل فجر “الوحدة” وعبدالعزيز نو “الوحدة”.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11، كالتالي؛ الهلال يتصدر برصيد 29 نقطة، ثم النصر بـ25 نقطة، يليه التعاون 24 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، والأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد سادسًا بـ21 نقطة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ20 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء، ثم ضمك بـ13 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الشباب بـ12 نقطة، ثم الرياض 11 نقطة، يليه الخليج، الطائي وأبها بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط.