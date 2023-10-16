رونالدو يسجل ثنائية ويتصدر ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل ثنائية أمام البوسنة والهرسك.

كريستيانو رونالدو يهز الشباك

وبدأ كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك المقامة الآن، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ونجح النجم البرتغالي في هز الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يُعزز تقدم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة 20.

وتُشير النتيجة إلى تقدم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد البوسنة والهرسك بأربعة أهداف دون رد بعد مرور 35 دقيقة فقط، عن طريق ثنائية كريستيانو، وهدف لكل من برونو فيرنانديز وجواو كانسيلو.

هداف تصفيات يورو 2024

ورفع رونالدو رصيده إلى 9 أهداف مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى “يورو 2024″، ليتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقاد كريستيانو، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم للتأهل رسميًّا إلى نهائيات “يورو 2024″، قبل مواجهة اليوم، حيث يتصدر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.