رونالدو يسجل ثنائية ويتصدر ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل ثنائية أمام البوسنة والهرسك.
وبدأ كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك المقامة الآن، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.
ونجح النجم البرتغالي في هز الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يُعزز تقدم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة 20.
وتُشير النتيجة إلى تقدم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد البوسنة والهرسك بأربعة أهداف دون رد بعد مرور 35 دقيقة فقط، عن طريق ثنائية كريستيانو، وهدف لكل من برونو فيرنانديز وجواو كانسيلو.
ورفع رونالدو رصيده إلى 9 أهداف مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى “يورو 2024″، ليتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
وقاد كريستيانو، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم للتأهل رسميًّا إلى نهائيات “يورو 2024″، قبل مواجهة اليوم، حيث يتصدر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.