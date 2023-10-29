رونالدو يواصل تصدر قائمة الهدافين وميتروفيتش يُلاحقه

حافظ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو على تواجده في صدارة ترتيب قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ11.

رونالدو ينفرد بصدارة الهدافين

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة الفيحاء ضد النصر بالجولة الـ11، وغاب عن هز الشباك، ولكنه نجح في تقديم تمريرة حاسمة، ليتجمد رصيده عند 11 هدفًا في صدارة قائمة الهدافين.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، تألقه في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هدف أمام الأهلي، ليصل إلى الهدف رقم 8، ويحتل المركز الثاني خلف رونالدو.

وخطف نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا الأنظار، ونجح في تسجيل ثنائية، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، يليه نجم نادي الفتح، المغربي مراد باتنا صاحب الـ7 أهداف، بالتساوي مع نجم الاتفاق، الفرنسي موسى ديمبيلي.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11، كالتالي؛ الهلال يتصدر برصيد 29 نقطة، ثم النصر بـ25 نقطة، يليه التعاون 24 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، والأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد سادسًا بـ21 نقطة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ20 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء، ثم ضمك بـ13 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الشباب بـ12 نقطة، ثم الرياض 11 نقطة، يليه الخليج، الطائي وأبها بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط.