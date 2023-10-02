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متى تصدر الأهلية لشهر أكتوبر ؟

سؤال بلا جواب يؤرق مستفيدي حساب المواطن

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
سؤال بلا جواب يؤرق مستفيدي حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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بعد مرور الموعد المتوقع لصدور نتائج الأهلية في حساب المواطن بدأ العديد من المستفيدين يتساءلون عن موعد الأهلية لدفعة أكتوبر الجاري فيما لا يزال رد خدمة المستفيدين عبر منصة إكس على السؤال غامضًا.

نتائج الأهلية

وفي المعتاد يتم صدور نتائج الأهلية المستحقين لدعم حساب المواطن في اليوم الأول من الشهر الميلادي أو يوم قبله أو يوم بعده، ونادرًا ما تتأخر نتائج الأهلية إلى اليوم الثاني من الشهر، وهو ما دفع العديد من الأشخاص إلى السؤال ولكن الرد يأتي غامضًا بدون توضيح وبدون أن يعطي إجابة محددة أو موعدًا ثابتًا حيث تكتفي خدمة المستفيدين بالقول إنه تم الرد عبر الرسائل الخاصة.

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وفي المعتاد وفي الموضوعات العامة تتولى خدمة المستفيدين الرد في تعليق يراه الجميع لكن هذه المرة يتم الرد في رسالة خاصة على غير المعتاد.

مصير الدعم الإضافي

كما أن من بين الأسئلة التي تتلقاها خدمة المستفيدين بكثافة في منصة إكس هو مصير الدعم الإضافي حيث ترد المنصة بالقول: “أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم ، فإن الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023”، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول استمرار الدعم من عدمه.

موعد حساب المواطن

مما يذكر أن موعد إيداع مخصص أكتوبر وفقًا للجدولة الزمنية سيكون بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري، ويستمر الإيداع طوال اليوم حتى اكتمال الصرف.

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