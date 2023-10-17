ساديو ماني يقود منتخب السنغال لتجاوز الكاميرون وديًّا

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نجح منتخب السنغال الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره الكاميروني وديًّا، بهدف دون رد سجله النجم ساديو ماني.
وبدأت مباراة منتخب السنغال ضد الكاميرون التي أُقيمت على ملعب “بولار دولولي” في مدينة لانس الفرنسية، بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر.
ونجح النجم ساديو ماني في هز الشباك عند الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء، واستمرت المحاولات من المنتخبين، ولكن دون جدوى، حيث ظهر الدفاع بشكل قوي، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بفوز السنغال.
وتُعد مباراة منتخب السنغال ضد الكاميرون اليوم، هي بروفة للمنتخبين قبل مواجهتهما المرتقبة في شهر يناير المقبل، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستُقام في أبيدجان.
وأُقيمت مؤخرًا قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي ستُقام من 13 يناير وحتى 11 فبراير، وأسفرت عن وقوع السنغال في المجموعة الثالثة التي تضم منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، غينيا وجامبيا.