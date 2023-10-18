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خلال مشاركته في منتدى الرياضة والسلام

سامي الجابر: الدوري السعودي من أفضل 5 دوريات بالعالم

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
سامي الجابر: الدوري السعودي من أفضل 5 دوريات بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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أشاد نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر بالتطور الكبير الذي تشهده الرياضة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الدوري السعودي بات ضمن أفضل 5 دوريات في العالم.

سامي الجابر يشيد بالدوري السعودي

وعلق سامي الجابر، قائلًا: “رياضة كرة القدم الأكثر شعبية وجماهيرية في العالم وهي ليست لعبة بل أداة تلهم العالم وتصنع منه جيلًا موهوبًا، ورغم اختلاف اللغات لكنها تحقق السلام والتوافق الفكري”.

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سامي الجابر في منتدى الرياضة والسلام
الجابر – المصدر @aawsat_spt

وأضاف خلال جلسة “دور كرة القدم في تحقيق التعايش” ضمن منتدى الرياضة والسلام: “لاعب الكرة مختلف لأنه يثق بنفسه بشكل كبير، وهذا ينعكس على الجماهير من الفئات الصغيرة وبأثر إيجابي وأن يصبحوا قدوة لهم”.

وواصل سامي الجابر تصريحاته قائلًا: “الدوري السعودي للمحترفين من أفضل خمس دوريات في العالم حاليًا، وما تمر به السعودية من تطور كروي هو البداية فقط ونسعى للأفضل في القادم”.

سامي الجابر في منتدى الرياضة والسلام
الجابر – المصدر @aawsat_spt

سبب استقطاب اللاعبين العالميين

ومن جانبه، قال كارلو نهرا “مدير المسابقات – عمليات كرة القدم ” في رابطة الدوري السعودي للمحترفين: “السبب الأساسي في استقطاب اللاعبين العالميين لتسليط الضوء أكثر على السعودية بشغفها وحبها لرياضاتها”.

وتابع: “جودة كرة القدم السعودية أصبحت مشهودة وهدفنا أن تصبح الأندية مشاركة جميعها في المحطات الدولية والآسيوية، وفكرة استقطاب لاعبين عالمين لتصحيح بعض الأفكار المغلوطة عن السعودية والحرص على توعية العالم بذلك”.

كارلو نهرا
كارلو نهرا

وتحدث مايكل إيمنيالو، المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، قائلًا: “السعودية لها دور كبير على جميع الأصعدة، ومن ناحية الرياضة نسعى أن نوعي العالم ان النجاح ليس مقصورًا على فئة أو دولة معينة”.

مايكل إيمنيالو
مايكل إيمنيالو

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