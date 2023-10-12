Icon

سائقون يعطلون أنظمة السلامة المزعجة في سياراتهم Icon سببان وراء ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية Icon المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد نقلة نوعية وخبر منتظر منذ سنوات Icon المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد نيجيريا Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي Icon سببان يمنعان ليونيل ميسي من مزاملة رونالدو في النصر Icon وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول Icon وظائف شاغرة في شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تردد أنباء عن رغبة النصر في ضم اللاعب

سببان يمنعان ليونيل ميسي من مزاملة رونالدو في النصر

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
سببان يمنعان ليونيل ميسي من مزاملة رونالدو في النصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية مؤخرًا أن نادي النصر فكّر في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي في يناير المقبل.

سبب رغبة ليونيل ميسي في الرحيل

وقيل: إن ميسي درس الرحيل عن صفوف إنتر ميامي بسبب توقف مباريات الدوري الأمريكي حتى فبراير المقبل بسبب نهاية الموسم حاليًّا في أمريكا.

قد يهمّك أيضاً
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

جماهير الاتحاد تدعم عودة عبدالرحمن العبود

جماهير الاتحاد تدعم عودة عبدالرحمن العبود

وسيرفض ميسي الانضمام لنادي النصر لسببين أولهما “وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمعروف عنه أنه منافس ميسي منذ ظهورهما لجماهير الكرة حول العالم في عام 2005”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

السبب الثاني هو رفض ميسي فكرة الانتقال لفريق ممتلئ بنجوم وهو ما عنى منه في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي حيث لم يشعر بذاته مع الفريق الفرنسي فرحل عنه بعد الانضمام له بموسمين.

ورد الإعلامي علي الحربي على أنباء اقتراب ميسي من الانضمام لنادي النصر فقال: “ما يُشاع حول ذلك غير صحيح، النصر مكتفي بوجود رونالدو”.

رونالدو - منتخب البرتغال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

السعودية اليوم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم
الرياضة

إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم

الرياضة
4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة
تكنولوجيا

4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات...

تكنولوجيا
أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات
مشاهير

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن...

مشاهير
أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير
حصاد اليوم

أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر...

حصاد اليوم