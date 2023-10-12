سببان يمنعان ليونيل ميسي من مزاملة رونالدو في النصر

كشفت تقارير إعلامية مؤخرًا أن نادي النصر فكّر في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي في يناير المقبل.

سبب رغبة ليونيل ميسي في الرحيل

وقيل: إن ميسي درس الرحيل عن صفوف إنتر ميامي بسبب توقف مباريات الدوري الأمريكي حتى فبراير المقبل بسبب نهاية الموسم حاليًّا في أمريكا.

وسيرفض ميسي الانضمام لنادي النصر لسببين أولهما “وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمعروف عنه أنه منافس ميسي منذ ظهورهما لجماهير الكرة حول العالم في عام 2005”.

السبب الثاني هو رفض ميسي فكرة الانتقال لفريق ممتلئ بنجوم وهو ما عنى منه في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي حيث لم يشعر بذاته مع الفريق الفرنسي فرحل عنه بعد الانضمام له بموسمين.

ورد الإعلامي علي الحربي على أنباء اقتراب ميسي من الانضمام لنادي النصر فقال: “ما يُشاع حول ذلك غير صحيح، النصر مكتفي بوجود رونالدو”.