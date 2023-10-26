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سبب تمني رئيس ضمك السابق فوز الأهلي على الهلال

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
سبب تمني رئيس ضمك السابق فوز الأهلي على الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعرب صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق والناقد الرياضي، في برنامج “أكشن مع وليد” عن تمنياته بفوز الأهلي على الهلال غدًا في قمة الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.

وقال أبو نخاع: “لمصلحة الدوري ولقوة التنافس، أتمنى خسارة الهلال، الهلال لو فقد صدارة الدوري سيعود لها مرة أخرى، ولكن لجمال المنافسة يجب أن يكون الهلال قريبًا من منافسيه”.

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وتابع: “على المدرب يايسله يعرف جيدًا كيف يتعامل مع الهلال للفوز، وأن يلعب في ظل الإمكانيات المتاحة لديه”.

تمنيات صالح أبو نخاع أثارت غضب جماهير الهلال، حيث رد رئيس ضمك السابق عليهم قائلًا: “لست مشجعًا لـ الأهلي”.

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