سبب تمني رئيس ضمك السابق فوز الأهلي على الهلال

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46
أعرب صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق والناقد الرياضي، في برنامج “أكشن مع وليد” عن تمنياته بفوز الأهلي على الهلال غدًا في قمة الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.
وقال أبو نخاع: “لمصلحة الدوري ولقوة التنافس، أتمنى خسارة الهلال، الهلال لو فقد صدارة الدوري سيعود لها مرة أخرى، ولكن لجمال المنافسة يجب أن يكون الهلال قريبًا من منافسيه”.
وتابع: “على المدرب يايسله يعرف جيدًا كيف يتعامل مع الهلال للفوز، وأن يلعب في ظل الإمكانيات المتاحة لديه”.
تمنيات صالح أبو نخاع أثارت غضب جماهير الهلال، حيث رد رئيس ضمك السابق عليهم قائلًا: “لست مشجعًا لـ الأهلي”.
الجمهور ينتقد أمنية صالح أبو نخاع بخسارة الهلال 🫣 #أكشن_مع_وليد #الهلال_الأهلي
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/cizgCxru0q pic.twitter.com/0n6eKtHe2d
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 25, 2023
صالح أبو نخاع: لمصلحة الدوري أتمنى فوز الأهلي على الهلال 👀 #وليد_الفراج يطلب تدخل الجمهور في نقطة نظام 🫣#أكشن_مع_وليد #الهلال_الأهلي
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/89BweVZIip pic.twitter.com/hM2yoLs9mG
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 25, 2023