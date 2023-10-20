سبب زيارة سعيد العويران لنادي الهلال رغم الهجوم عليه

أوضح سعيد العويران نجم الشباب السابق، سبب زيارته لنادي الهلال، وذلك بعد هجوم الجماهير الزرقاء عليه.

وكان العويران نشر مقاطع فيديو له وهو يسجل أهدافًا في شباك الهلال بقميص الشباب عبر حسابه في منصة “إكس” مما أثار غضب الجماهير الزرقاء.

انا كنت في النادي الشقيق الهلال. وديت ولداخوي مشاري عبدالرحمن يتمرن طائرة بالهلال فقط لاغير والاميرمشاري بن سعود وجميع الامراء اعضاء شرف الهلال اخواني. واصدقائي تحياتي — سعيد العويران (@saeed_alowiran) October 19, 2023

رد سعيد العويران

اللاعب السابق للشباب وللمنتخب السعودي علق حول سبب زيارته لنادي الهلال قائلًا: “أنا كنت في النادي الشقيق الهلال، وديت ولد أخوي مشاري عبدالرحمن يتمرن كرة طائرة بالنادي فقط لا غير، والأمير مشاري بن سعود وجميع الأمراء أعضاء شرف الهلال إخواني وأصدقائي، تحياتي”.