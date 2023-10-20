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من قبل الجماهير

سبب زيارة سعيد العويران لنادي الهلال رغم الهجوم عليه

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
سبب زيارة سعيد العويران لنادي الهلال رغم الهجوم عليه
المواطن - فريق التحرير

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أوضح سعيد العويران نجم الشباب السابق، سبب زيارته لنادي الهلال، وذلك بعد هجوم الجماهير الزرقاء عليه.

وكان العويران نشر مقاطع فيديو له وهو يسجل أهدافًا في شباك الهلال بقميص الشباب عبر حسابه في منصة “إكس” مما أثار غضب الجماهير الزرقاء.

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رد سعيد العويران

اللاعب السابق للشباب وللمنتخب السعودي علق حول سبب زيارته لنادي الهلال قائلًا: “أنا كنت في النادي الشقيق الهلال، وديت ولد أخوي مشاري عبدالرحمن يتمرن كرة طائرة بالنادي فقط لا غير، والأمير مشاري بن سعود وجميع الأمراء أعضاء شرف الهلال إخواني وأصدقائي، تحياتي”.

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