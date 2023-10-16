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طعن امه بأكثر من 12 طعنة

سبعيني يقتل طفلًا مسلمًا بـ 26 طعنة في إيلينوي الأمريكية

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
سبعيني يقتل طفلًا مسلمًا بـ 26 طعنة في إيلينوي الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات بولاية إيلينوي الأمريكية، مقتل طفل فلسطيني في السادسة من عمره بـ26 طعنة وإصابة والدته في جريمة كراهية.

تفاصيل الواقعة

ووجهت السلطات الأمريكية، اتهامًا لمالك منزل يبلغ من العمر 71 عامًا بالقتل، بعد طعنه وقتله صبيًّا يبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا بجروح خطيرة لأنهما مسلمان.

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وذكرت شبكة CBS نيوز الأمريكية، أن جوزيف تشوبا، يواجه اتهامًا بالقتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل، والضرب العنيف، وتهمتين بجرائم الكراهية.

وطعن المتهم، الصبي 26 طعنة، فيما طعن المرأة أكثر من 12 طعنة.

وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة ويل بولاية إلينوي، فإنه حوالي الساعة 11:38 صباحًا، اتصلت المرأة برقم الطوارئ، وقالت: إن مالك المنزل كان يهاجمها بسكين في أثناء ركضها إلى الحمام للاتصال بالنجدة.

ويقول المسؤولون: عندما وصل أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا تشوبا جالسًا بالخارج على الأرض بالقرب من ممر المنزل مصابًا بتمزق في جبهته، فيما عثر رجال الأمن بالداخل على ضحيتين هما المرأة البالغة من العمر 32 عامًا وصبي يبلغ من العمر 6 سنوات.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة، بينما تم نقل الصبي في حالة حرجة، وأعلن وفاته في وقت لاحق، ولم تُنشر أسماؤهم.

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