سعر ومواصفات هايلوكس ادفانشر 2023 دفع رباعي

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كشف المختص في السيارات عبدالرحمن الخالدي عن سعر ومواصفات سيارة هايلوكس أدفانشر 2023 4*4 والتي تأتي مع محرك تيربو 4 سلندر بسعة 2.8 لتر وبقوة حصانية تصل إلى 201 حصان.
وقال الخالدي عزم الدوران يصل إلى 500 نيوتن في المتر، وتأتي مع ناقل حركه أوتوماتيكي 6 سرعات، دفع خلفي دبل خفيف ودبل ثقيل مع دفلوك، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 15.3 كيلو متر لكل لتر في حين تأتي السيارة مع خزان وقود بسعة 80 لتر مع إضاءة محيطية ومقاعد من القماش.
كما تتوفر السيارة على خاصية التشغيل الذكي، والدخول الذكي، وحساسات أمامية، ومثبت سرعة، وشاشة داخلية، وفتحات تكييف خلفية، وسنتر لوك في باب الراكب.
ولفت إلى أن سعر السيارة في حدود 163 ألف ريال.
كما تتوفر نسخة أخرى من السيارة من طراز GL2 والتي تأتي مع محرك بسعة 2.5 لتر بقوة 147 حصانًا وناقل حركة يدوي 5 سرعات، مع ثلاثة أنماط للقيادة العادية والقيادة على الرمال والقيادة في الطين، وتأتي السيارة مع 400 نيوتن من عزم الدوران.
كما تأتي هايلوكس GL2 2023 مع العديد من التجهيزات الخارجية من بينها ما يلي:
أما عن وسائل السلامة والأمان في هذه السيارة فتتعدد لتشمل ما يلي: