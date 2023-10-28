سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة

شهدت منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في الأودية والشعاب في المنطقة.

وتدفقت سيول المخواة بشكل كبير، وامتدت على مساحات واسعة من الأودية.

فتح بوابات السدود

من جانبه أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، بأن غداً تفتح بوابات سد وادي الأحسبة، وسد دوقة بالباحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد الزهراني، أنَّ القرار يأتي إثر تجاوز منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار خلال المدة الماضية، وتوقعات بكثافة هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين والوادي.

أمطار الباحة

وأشار إلى أنَّ الحالةَ المطرية التي تمر بها معظم مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة بحسب ما تشير إليه التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، فإنَّ منسوب المياه التي سوف يتم صرفها لسد وادي الأحسبة 2 مليون م٣، وسد دوقة 194،406 م٣ تعدُّ ضمن الحد الآمن لتصريف مياه السد.

تعليق الدراسة في المخواة

وكانت إدارة تعليم المخواة قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا مؤكدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد يعلن تعليم المخواة تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لجميع المدارس في جميع المحافظات ومدارس التعليم المستمر.

بدورها أعلنت إدارة تعليم الباحة تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم الباحة بكافة المحافظات ليوم الأحد 14 / 4 / 1445هـ وذلك اعتمادًا على التقارير الحديثة الواردة من المركز الوطني للأرصاد الصادرة مساء اليوم.