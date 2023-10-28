Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي Icon ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 Icon مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 Icon خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة Icon سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة Icon 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا Icon تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع Icon الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة Icon حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فتح بوابات السدود غدًا

سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في الأودية والشعاب في المنطقة.

وتدفقت سيول المخواة بشكل كبير، وامتدت على مساحات واسعة من الأودية.

قد يهمّك أيضاً
حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة

حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

فتح بوابات السدود

من جانبه أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، بأن غداً تفتح بوابات سد وادي الأحسبة، وسد دوقة بالباحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد الزهراني، أنَّ القرار يأتي إثر تجاوز منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار خلال المدة الماضية، وتوقعات بكثافة هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين والوادي.

أمطار الباحة

وأشار إلى أنَّ الحالةَ المطرية التي تمر بها معظم مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة بحسب ما تشير إليه التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، فإنَّ منسوب المياه التي سوف يتم صرفها لسد وادي الأحسبة 2 مليون م٣، وسد دوقة 194،406 م٣ تعدُّ ضمن الحد الآمن لتصريف مياه السد.

تعليق الدراسة في المخواة

وكانت إدارة تعليم المخواة قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا مؤكدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد يعلن تعليم المخواة تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لجميع المدارس في جميع المحافظات ومدارس التعليم المستمر.

بدورها أعلنت إدارة تعليم الباحة تحويل الدراسة  عن بعد عبر  منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم الباحة بكافة المحافظات ليوم الأحد 14 / 4 / 1445هـ وذلك اعتمادًا على التقارير الحديثة الواردة من المركز الوطني للأرصاد الصادرة مساء اليوم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة