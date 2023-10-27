شراكة استراتيجية بين موسم الرياض وهيئة السياحة للفعاليات الدولية

وقع المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والأستاذ أحمد الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، في العاصمة الرياض اليوم، شراكة استراتيجية للفعاليات الدولية، بين موسم الرياض 2023 والهيئة السعودية للسياحة ممثلة بـ “روح السعودية” الهوية الرسمية للسياحة السعودية.

فعاليات موسم الرياض

وتفتح هذه الشراكة الأبواب لحضور فعاليات موسم الرياض، وتعد امتدادًا للاتفاقيات وعقود الرعاية المميزة والاستراتيجية لنسخة موسم الرياض هذا العام التي تحمل شعار Big Time، مع مجموعة من الجهات والشركات الوطنية والعالمية، التي تحرص على رعاية فعاليات الموسم.

ويتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات وتطوير عدد من المبادرات المشتركة، وإطلاق برامج المكافآت لزوار الموسم، وجذب السياح للاستمتاع بنقاط الجذب المتعددة، من المرافق المتميزة والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، لرسم الخطوط العريضة وتحقيق الأهداف المشتركة؛ وفي سياق جهود موسم الرياض في التميز والابتكار والتنوع.

تنشيط الحركة السياحية

وتسهم الاتفاقية في زيادة عدد السياح وتنشيط الحركة السياحية في المملكة، حيث أعلنت وزارة السياحة مؤخرًا عن حصول المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023.

وتتطلع الهيئة العامة للترفيه إلى المزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم القطاع الترفيهي في السعودية، إضافة إلى استقطاب الشركات الكبرى والمؤثرة للاستفادة من مميزات رعاية فعاليات الموسم، الذي يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض.