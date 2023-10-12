شركة أمازون تعلن عن وظائف موسمية في الرياض وجدة

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أعلنت شركة أمازون السعودية عن توفر وظائف موسمية شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة فما فوق، للعمل في (الرياض، جدة) وفق الشروط التالية:
- مساعد مستودع (Warehouse Associate).
1- عمرك 18 سنة أو أكثر.
2- تفهم أساسيات اللغة الإنجليزية.
3- لديك مهارات الكمبيوتر الأساسية (القدرة على استخدام لوحة المفاتيح والماوس وإغلاق وفتح Windows ، وما إلى ذلك).
- تتطلب هذه الوظيفة طاقة جسدية لأنك ستكون في حالة حركه مستمرة طوال وردية عملك لحمل وتعبئة وإرسال الطرود لتتمكن شركة أمازون من توصيل الشحنات لعملائها بكفاءة عالية.
– استعد للعمل مع مجموعة متنوعة من الأشخاص المهرة وتعلم مهارات جديدة.
هذه الوظيفة سوف تمكنك بالقيام ببعض الأنشطة المختلفة:
1- استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات والماسحات الضوئية في فرز ومسح وإعداد المنتجات لتسليمها.
2- تبادل نصائح السلامة يوميًا مع زملاء العمل.
3- تكوين الطرود ولفها وفرزها ونقلها.
4- تحميل وتفريغ الشاحنات.
1- رفع الطرود التي قد يصل وزنها إلى 22 كجم.
2- الوقوف، المشي، الدفع، السحب، القرفصاء، والانحناء خلال ساعات العمل.
3- تشغيل العربات والشاحنات اليدوية وغيرها من المعدات لنقل كميات كبيرة من البضائع.
4- صعود ونزول الدرج.
5- المشاركة أيام العطلات الأسبوعية/العطلات الرسمية التي لا تتعارض مع قانون العمل.
1- نوع العقد: عقد مؤقت لمدة 3 أشهر فقط.
2- مواعيد مرنة متغيرة: نعم
3- تاريخ بدء العقد: فوراً.
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