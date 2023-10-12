شركة أمازون تعلن عن وظائف موسمية في الرياض وجدة

أعلنت شركة أمازون السعودية عن توفر وظائف موسمية شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة فما فوق، للعمل في (الرياض، جدة) وفق الشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

­- مساعد مستودع (Warehouse Associate).

الشروط الأساسية للتقديم:

1- عمرك 18 سنة أو أكثر.

2- تفهم أساسيات اللغة الإنجليزية.

3- لديك مهارات الكمبيوتر الأساسية (القدرة على استخدام لوحة المفاتيح والماوس وإغلاق وفتح Windows ، وما إلى ذلك).

الوصف الوظيفي:

-­ تتطلب هذه الوظيفة طاقة جسدية لأنك ستكون في حالة حركه مستمرة طوال وردية عملك لحمل وتعبئة وإرسال الطرود لتتمكن شركة أمازون من توصيل الشحنات لعملائها بكفاءة عالية.

– استعد للعمل مع مجموعة متنوعة من الأشخاص المهرة وتعلم مهارات جديدة.

هذه الوظيفة سوف تمكنك بالقيام ببعض الأنشطة المختلفة:

1- استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات والماسحات الضوئية في فرز ومسح وإعداد المنتجات لتسليمها.

2- تبادل نصائح السلامة يوميًا مع زملاء العمل.

3- تكوين الطرود ولفها وفرزها ونقلها.

4- تحميل وتفريغ الشاحنات.

ستحتاج أيضًا إلى أن تكون قادرًا على:

1- رفع الطرود التي قد يصل وزنها إلى 22 كجم.

2- الوقوف، المشي، الدفع، السحب، القرفصاء، والانحناء خلال ساعات العمل.

3- تشغيل العربات والشاحنات اليدوية وغيرها من المعدات لنقل كميات كبيرة من البضائع.

4- صعود ونزول الدرج.

5- المشاركة أيام العطلات الأسبوعية/العطلات الرسمية التي لا تتعارض مع قانون العمل.

طبيعة العمل:

1- نوع العقد: عقد مؤقت لمدة 3 أشهر فقط.

2- مواعيد مرنة متغيرة: نعم

3- تاريخ بدء العقد: فوراً.

طريقة التقديم:

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