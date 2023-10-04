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فريق الجيالوروسي يلعب في السعودية بعد غياب 40 عامًا

شعار موسم الرياض يزين قميص نادي روما لموسمين مقبلين

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
شعار موسم الرياض يزين قميص نادي روما لموسمين مقبلين
المواطن - فريق التحرير

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سيزين شعار موسم الرياض بهويته الجديدة قمصان نادي إيه إس روما الإيطالي لموسمين مقبلين؛ بعد توقيع الطرفين شراكة بينهما لترويج أحد أكبر الفعاليات الترفيهية السنوية في العالم من خلال أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مع النادي الإيطالي، سيزين شعار موسم الرياض قمصان جميع فرق الجيالوروسي الشهير للرجال والسيدات والشباب.

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مشاركة نادي روما

وتتضمن الشراكة أيضًا إقامة مباراة ودية واحدة في كل موسم، أولها ستقام خلال موسم الرياض لهذا العام، ليعود فريق الجيالوروسي للعب في المملكة العربية السعودية بعد مرور أكثر من 40 عامًا على زيارتهم الأخيرة للمملكة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه: “نفخر بشراكة موسم الرياض مع فريق روما أحد أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية، من خلال شعار الموسم بهويته الجديدة الذي سيزين قميص الفريق الأكثر شهرة والمتفرد بلونه الأصفر والأحمر”.

موسم الرياض حدث ضخم

وأضاف: “إن موسم الرياض، يهدف إلى جمع الناس معًا من كافة أنحاء العالم من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والفريدة؛ وسيخلق هذا التعاون مع أحد أكبر أندية كرة القدم وأكثرها شهرة عالميًا فرصة لاستقطاب اهتمام أوسع خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه نادي روما مؤخرًا في أوروبا، ونتطلع بالفعل لتحقيق المزيد من النجاحات معا”.

من جانبها قالت لينا سولوكو، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لنادي روما: “يسعدنا الترحيب بموسم الرياض كشريك رئيسي جديد لنادي روما”. وأضافت “موسم الرياض حدث ضخم يعد من أكبر الفعاليات الترفيهية عالميًا، ويركز بشكل خاص على الفعاليات الرياضية.

وتعد هذه الشراكة بمثابة تقدير لنادي روما كعلامة تجارية عالمية ذات أهمية استراتيجية لمستقبل كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

وأضافت “تزداد أهمية هذا السوق لعالم كرة القدم، ونعتقد أن تعاوننا سيولد العديد من الفرص المميزة والفريدة من نوعها، ونتطلع للمشاركة في هذا الشغف المتنامي برياضة كرة القدم في السعودية من خلال مبارياتنا الودية هناك”.

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