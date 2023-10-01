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يعزز مهارات التحدث والالتزام بالقواعد المنطقية

شكاوى من صعوبة منهج التفكير الناقد

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
شكاوى من صعوبة منهج التفكير الناقد
المواطن - فريق التحرير

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الإنسان عدو ما يجهل، هذه المقولة تنطبق على بعض الآراء التي تنتقد منهج التفكير الناقد الذي تم إقراره على طلاب المرحلة الثانوية، بالرغم من المزايا الحياتية التي يوفرها هذا المنهج.

واشتكى بعض الطلاب من صعوبة المنهج، وعدم قدرتهم على ما يهدف إليه أو التعامل مع المهام والمتطلبات التي يتضمنها المنهج مؤكدين على ضرورة النظر في تطويره.

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مزايا التفكير الناقد

وهذا النوع من التفكير له العديد من المزايا التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

  • تعزيز القدرة لدى الطلاب والطالبات على التفكير بكفاءة.
  • تحسين مهارات التحدث للطلبة والطالبات حيث إن التعبير عن الأفكار يحتاج لغة سليمة وواضحة.
  • تعزيز مهارات الموضوعية والتجرد من الأهواء والمصالح الشخصية
  • كما يتصف بالعمق، ويركز على القبول بالشيء ثم التسويغ.
  • يراعي هذا التفكير الالتزام بالقواعد المنطقية ويمكن التنبؤ بنتائجه.

تطوير المناهج

وكانت وزارة التعليم قد أقرت خطة طموحة لتطوير العديد من المناهج واستحداث مناهج جديدة منها التفكير الناقد، والدفاع عن النفس، والمهارات الرقمية، ووحدة وطني، والمهارات الحياتية والأسرية إضافة إلى التربية الوطنية والتربية الإسلامية.

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