شهدت 4 أهداف .. التعادل يحسم مباراة غرناطة ضد برشلونة

انتهت مباراة غرناطة ضد برشلونة، مساء الأحد، بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجل غرناطة هدفه الأول في الثانية الـ17 مع بداية المباراة عبر لاعبه الإسباني بريان زاراجوزا بعد خطأ قاتل في دفاعات برشلونة.

غرناطة ضد برشلونة

ونجح غرناطة بعد ذلك في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب زاراجوزا في الدقيقة الـ30.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل الإسباني صاحب الأصول المغربية لامين يامال هدف تقليص الفارق لـ برشلونة في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني من مباراة غرناطة ضد برشلونة، ظل برشلونة يضغط ليضيف الهدف الثاني عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة الـ 87.

ويتواجد برشلونة ثالثًا بعد التعادل برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتواجد غرناطة في المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

نتائج الجولة التاسعة

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، انطلقت الجمعة الماضية بفوز أتلتيك بيلباو على ألميريا بثلاثية دون رد.

وفي مباريات السبت، فاز جيرونا على قاديش بهدف دون رد، وفاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية دون رد، وتعادل ريال مايوركا مع فالنسيا بهدف لكل فريق، وتعادل إشبيلية مع رايو فاليكانو بنتيجة 2/ 2.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز لاس بالماس على فياريال بنتيجة هدفين لهدف، وفاز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل ريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق، وتعادل سيلتا فيجو مع خيتافي بهدفين لكل فريق، وتعادل برشلونة كذلك مع غرناطة بهدفين لكل فريق.