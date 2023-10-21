ضمك يستهدف الفوز الأول ضد النصر في “الأول بارك”

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك للظهور بشكل مميز ضد النصر اليوم، وتحقيق الفوز، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة النصر ضد ضمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد ضمك، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ضمك يسعى للفوز الأول

وتُعد مباراة النصر ضد ضمك اليوم هي الرابعة بين الفريقين على ملعب “الأول بارك” ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولم ينجح فارس الجنوب في تحقيق أي فوز، ما يُحفز لاعبيه للانتصار اليوم.

ولعب الفريقان أول مواجهة على ملعب “الأول بارك” في الدوري موسم 2020\ 2021، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، علمًا بأنها كانت المواجهة الأولى للعالمي بعد الاستحواذ على الملعب من الهلال.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز مرتين على ضمك في “الأول بارك”، ضمن منافسات الدوري، حيث انتصر مرة بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز بهدفين مقابل هدف في الموسم الماضي.