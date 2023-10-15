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طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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توّج طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بجائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023، ليزيد من عدد مرات فوزه بالجائزة المرموقة في صناعة الطيران إلى 9 مرات متتالية منذ عام 2015.

وتسلم طيران ناس الجائزة خلال حفل أقيم في دبي اليوم 15 أكتوبر، بحضور كبار المسؤولين والخبراء من قطاعي السفر والسياحة.

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تميز في جميع القطاعات

وتحتفي جوائز السفر العالمية، التي تأسست في عام 1993، بالتميز في جميع القطاعات الرئيسية في صناعات السفر والسياحة والضيافة، وأصبحت اليوم معترفًا بها على مستوى العالم باعتبارها العلامة الكبرى على التميز في الصناعة. ويتم إعلان الجوائز بعد عملية تصويت على مدى شهور بمشاركة العاملين في الصناعة والمسافرين.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا: “من دواعي فخرنا أن يتم تتويج طيران ناس للعام التاسع على التوالي من قبل جوائز السفر العالمية. إنه إنجاز استثنائي وشهادة تأكيد أننا نسير نحو الأفضل. ويأتي هذا التتويج تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها فريقنا وللرؤية المميزة لمجلس إدارتنا، للتأكيد على أن طيران ناس شركة رائدة إقليميًّا وعالميًّا في مجال الطيران الاقتصادي”.

أفضل طيران اقتصادي في العالم

وأضاف: “يأتي هذا التتويج بعد حصول طيران ناس على المركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي في العالم محافظًا على صدارته كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023 للمرة السادسة على التوالي، وفق منظمة سكاي تراكس العالمية التي تعد المرجع الرئيسي لقياس أداء شركات الطيران عالميًّا، وأن هذا الفوز العالمي يزيد مسؤوليتنا ويشحذ همتنا للمضي قدمًا في تنفيذ خطة النمو والتوسع التي أطلقناها العام الماضي، بما يعزز قدراتنا على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والإستراتيجية الوطنية للطيران المدني الهادفة لربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030”.

وفي وقت سابق هذا العام، صنفت منظمة سكاي تراكس العالمية طيران ناس كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، ومنحته جائزة أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط لعام 2023، للمرة السادسة على التوالي. كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة “أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربع نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

ومع موافقة مجلس الإدارة على زيادة طلبيات الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة بما يجعل طيرن ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، يلتزم طيران ناس بمواصلة توسيع شبكته، وفقًا لإستراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها أوائل العام الماضي تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، ولتلبية الطلب المتزايد من المسافرين الباحثين عن تجربة سفر سلسة وبأسعار مناسبة وذات قيمة عالية.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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