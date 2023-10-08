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أكد أن السعودية تحظى بإمكانات تسمح لها باحتجاز الكربون وتخزينه

عبدالعزيز بن سلمان: التشغيل التجريبي لـ مقطورات هيدروجين الأسبوع المقبل

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
عبدالعزيز بن سلمان: التشغيل التجريبي لـ مقطورات هيدروجين الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بدء التشغيل التجريبي لمقطورات هيدروجين الأسبوع المقبل مشيرًا إلى إمكانية استخدامها في موسم الحج.

ولفت إلى أن هذه المقطورات تأتي كمرحلة ثانية من اتفاق تم توقيعه مع وزارة النقل وعدة جهات أخرى، لاستخدامات الهيدروجين في التنقل.

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تصدير الهيدروجين

وقال وزير الطاقة على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية والهند، للتعاون في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد: يمكننا أن نكون المصدر للهيدروجين النظيف، والمنتج والمصدر للكهرباء النظيفة أيضاً.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن السعودية تبنت نهجاً شاملًا يتضمن جميع إمكاناتها لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، مضيفاً أن المملكة تحظى بإمكانات تسمح لها باحتجاز الكربون وتخزينه.

وتابع وزير الطاقة بالقول : لا يوجد أكثر أهمية لدول الخليج والعراق من الاستثمارات في احتجاز الكربون.

تجارب القطارات الهيدروجينية

وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية، بهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجواءها، وذلك تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” بتاريخ 17/6/1443هـ الموافق 20/1/2022م.

وأكدت “سار” إطلاق التجارب في شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.

 

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