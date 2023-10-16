غرامة عدم وجود محل القهوة في محطات الوقود تصل 5000 ريال

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بدأت وزارة الشؤون البلدية اعتبارًا من الأمس، العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، والتي تشمل عدة مخالفات في محطات الوقود.
ومن بين المخالفات الخاصة بمحطات الوقود تم إدراج غرامة مالية قيمتها تصل إلى 5 آلاف ريال في حالة عدم وجود محل قهوة أو مطعم أو إغلاق التموينات وذلك بحسب الفئة والشروط التي يتضمنها الترخيص.
وتشمل الجدول المحدث على العديد من المخالفات حسب الفئة في اشتراطات محطة الوقود من بينها ما يلي:
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لسكان المدن وزائريها.