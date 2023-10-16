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مخالفة غير جسيمة بحسب الفئة والاشتراطات

غرامة عدم وجود محل القهوة في محطات الوقود تصل 5000 ريال

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
غرامة عدم وجود محل القهوة في محطات الوقود تصل 5000 ريال
مخالفة غير جسيمة بحسب الفئة والاشتراطات

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بدأت وزارة الشؤون البلدية اعتبارًا من الأمس، العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، والتي تشمل عدة مخالفات في محطات الوقود.

مخالفات محطات الوقود

ومن بين المخالفات الخاصة بمحطات الوقود تم إدراج غرامة مالية قيمتها تصل إلى 5 آلاف ريال في حالة عدم وجود محل قهوة أو مطعم أو إغلاق التموينات وذلك بحسب الفئة والشروط التي يتضمنها الترخيص.

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وتشمل الجدول المحدث على العديد من المخالفات حسب الفئة في اشتراطات محطة الوقود من بينها ما يلي:

  • عدم تشغيل التموينيات في محطات الوقود ومراكز الخدمة.
  • عدم تشغيل محل زيوت وتشحيم.
  • عدم وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة.
  • عدم توفر محل قهوة في محطات الوقود.

مخالفات أخرى

  • عدم تغطية شعر الرأس وعدم لبس القفاز في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة غرامتها 1000 ريال.
  • تدني مستوى النظافة العامة في دورات المياه في المنشآت والمباني التجارية غرامتها 2000 ريال.
  • استخدام مولدات الطاقة أو مكائن التبريد المسببة للتشوه البصري غرامتها 5000 ريال.
  • تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المحل غرامتها 5000 ريال.

9 مجموعات

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لسكان المدن وزائريها.

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