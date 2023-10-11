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تعزيز العلاقات الثنائية ونقلها لآفاق أرحب

غينيا الاستوائية تدعم استضافة إكسبو وكأس العالم في السعودية

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
غينيا الاستوائية تدعم استضافة إكسبو وكأس العالم في السعودية
المواطن - واس

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استقبل  الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، والوفد المرافق له.

استعراض العلاقات الثنائية

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب غينيا الاستوائية بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

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غينيا الاستوائية تدعم استضافة إكسبو وكأس العالم في السعودية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.

إكسبو 2030

وعبر فخامته خلال اللقاء، عن ترحيبه وتطلعه للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية الأولى التي تستضيفها المملكة خلال العام الجاري، وقدم معاليه شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية غينيا الاستوائية في استضافتها لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض وكأس العالم عام 2034.
كما التقى معاليه خلال الزيارة معالي وزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج، وبحثوا خلاله، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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